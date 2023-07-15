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Spor

Göztepe, Southampton ile yenişemedi

Göztepe, hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'la 1-1 berabere kaldı.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 22:45 - Güncelleme:
Göztepe, Southampton ile yenişemedi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İngiltere'nin Championship takımlarından Southampton ile hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Sezonun ilk hazırlık maçına çıkan Göztepe, rakibi Southampton ile Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Göztepe, golü de 26. dakikada Yalçın Kayan ile bulup ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda rakibinin iyi oyununa karşılık veren Göztepe, 64. dakikada Alcaraz'in golüne engel olmadı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Göztepe Başkanı ve aynı zamanda Southampton'ın da CEO'su olan Rasmus Ankersen karşılaşmayı tribünden takip ederken, taraftarlar da maça ilgi gösterdi.

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