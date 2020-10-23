Göztepe Spor Kulübü Resmi Bahis Sponsoru Misli.com oldu

23 Ekim 2020 Cuma 19:39 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 19:39

Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis sitesi Misli.com, futbol ve voleybol sporlarında federasyonlar nezdinde gerçekleştirdiği sponsorlukların ardından, kulüpler bazında da Türk sporuna desteğini artırarak sürdürüyor.

Sezon başında Türkiye Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşması ile futbolda 2. ve 3. Liglere isim sponsoru olan misli.com, İzmir şehrini Süper Lig’de temsil eden tek kulüp olan Göztepe Spor Kulübü’ne 2020-21 sezonu için resmi bahis sponsorluğu desteği verecek.

Göztepe Spor Kulübü ile yapılan anlaşma kapsamında A futbol takımının şort ve tozluklarında misli.com logosu yer alacak.