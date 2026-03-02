İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2026 Pazartesi / 14 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9687
  • EURO
    51,6411
  • ALTIN
    7622.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe, şubat ayını golsüz kapadı
Spor

Göztepe, şubat ayını golsüz kapadı

Göztepe, şubat ayında Trendyol Süper Lig'de oynadığı 4 maçta rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

IHA2 Mart 2026 Pazartesi 11:12 - Güncelleme:
Göztepe, şubat ayını golsüz kapadı
ABONE OL

Göztepe'de skor üretme problemi şubat ayında iyice belirginleşti. Ligin 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmanın ardından düşüşe geçen İzmir temsilcisi, bu süreçte çıktığı 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılı ekip, bu periyotta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Şubat ayında ligde oynanan 4 maçta ise galibiyet yüzü göremeyen Göztepe, rakip fileleri de havalandıramadı. Deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kalan İzmir ekibi, ardından sahasında Kayserispor ile 0-0 eşitliği bozamadı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu. Son olarak hafta sonunda Eyüpspor'u ağırlayan Göztepe, sahadan bir kez daha golsüz beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçlarla birlikte Göztepe, son 6 haftada sadece 1 galibiyet elde ederken, şubat ayını ise gol atamadan tamamladı.

YENİ GOLCÜLER KATKI VEREMEDİ

Göztepe'nin devre arasında kadrosuna kattığı isimler şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı. Hücum hattına yapılan takviyelerden Guilherme Luiz 6 maçta 154 dakika, Jeferson ise 6 maçta 131 dakika süre almasına rağmen gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Golcü Juan ise son olarak Kasım 2025'te rakip fileleri havalandırırken, Janderson da son 4 maçta gol atamadı.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de baba dehşeti ! Eski eşi ile 8 yaşındaki oğluna çarpıp kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.