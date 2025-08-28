Göztepe, Süper Lig'de 1000'inci maçına çıkacak

Süper Lig'in "Milli Lig" adıyla oynanmaya başladığı 1959 yılından itibaren kesintisiz 19 yıl Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, ligdeki ilk maçını 28 Şubat 1959'da İstanbul'da Alibeyköyspor'la oynadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1968-1969 sezonunda şimdiki adı UEFA Avrupa Ligi olan Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale çıkarak, bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı oldu.

1978-1979'dan itibaren Süper Lig'de istikrarı yakalayamayan İzmir temsilcisi, 2002-2003'te Süper Lig'den düştükten sonra amatöre kadar geriledi.

Süper Lig hasretini 2017-2018'de bitiren Göztepe, tekrar düştüğü ligde 2024-2025'ten itibaren tekrar mücadele etmeye başladı.

SÜPER LİG'DE 1000 MAÇA ULAŞACAK 12. EKİP

Yarınki TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasıyla 1000. maçını oynayacak Göztepe'den önce Süper Lig'de 11 ekip 1000 müsabaka barajını geçti.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Altay, Gaziantepspor, Samsunspor ve Antalyaspor'un ardından Göztepe de 1000'ler kulübüne dahil olacak.

GERİDE KALAN MAÇLAR

Süper Lig'de geride kalan 999 müsabakada 61 farklı ekiple karşılaşan Göztepe, bu karşılaşmalarda 315 galibiyet, 304 beraberlik ve 380 yenilgi yaşadı.



Bu maçlarda 1120 golü bulunan sarı-kırmızılı ekip kalesinde 1237 gole engel olamadı.

- En fazla forma giyen Gürsel Aksel

Şimdiye kadar 341 farklı futbolcunun forma giydiği Göztepe'nin efsane isimlerinden Gürsel Aksel 390 müsabakayla en fazla forma giyen isim konumunda bulunuyor.



Gürsel Aksel'i Nevzat Güzelırmak (331), Fevzi Zemzem (305) Mehmet Işıkal (274), Çağlayan Derebaşı (270), Ali Artuner (265), Ertan Öznur (253) ve Mehmet Türken (250) takip ediyor.

EN GOLCÜ İSİM FEVZİ ZEMZEM

Göztepe'de 166 farklı isim gol sevinci yaşadı. Bu futbolcular dışında rakip takımlarda 16 oyuncu da kendi kalesine gol attı.



Fevzi Zemzem'in 146 golle en skorer isim olduğu sarı-kırmızılı ekipte Zemzem'i, 81 golle Gürsel Aksel, 57 golle Mehmet Türken, 53 golle Ertan Öznur ve 40 golle Halil Kiraz izliyor.

TEKNİK DİREKTÖRLER

Adnan Süvari'nin 350 maç takımın başında yer aldığı Göztepe'de 36 farklı teknik direktör görev yaptı.



Adnan Süvari'yi 54 maçla Tamer Tuna, 52 müsabakayla Ruhi Karaduman, 40 maçla İlhan Palut takip ediyor.

Göztepe'yi Süper Lig'e taşıdıktan sonra takımdaki görevini sürdüren teknik direktör Stanimir Stoilov, Konyaspor karşılaşmasıyla İlhan Palut'u yakalayacak.