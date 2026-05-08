İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2026 Cuma / 22 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3702
  • EURO
    53,4234
  • ALTIN
    6881.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi konuk edecek
Spor

Göztepe, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, evinde Gaziantep FK'yi konuk edecek.

AA8 Mayıs 2026 Cuma 14:19 - Güncelleme:
Göztepe, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi konuk edecek
ABONE OL

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak maçı, hakem Batuhan Kolak, yönetecek.

Süper Lig'de 32 maçta 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, topladığı 52 puanla 5. sırada bulunuyor.

Geçen hafta Trabzonspor deplasmanından 1-1'lik skorla ayrılan sarı-kırmızılılar, bu sezonun son iç saha maçında seyircisi önünde kazanmak istiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Göztepe, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan, Krastev ile Janderson'un bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.