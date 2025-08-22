İSTANBUL 29°C / 21°C
  Göztepe, Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam ediyor
Spor

Göztepe, Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam ediyor

Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-0'lık skorla Göztepe oldu.

22 Ağustos 2025 Cuma 23:43
Göztepe, Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam ediyor
Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-0'lık skorla Göztepe oldu.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Junior Olaitan ve 65. dakikada Janderson attı.

Bu sonucun ardından Göztepe, ligde 3 haftada 7 puan topladı. İzmir ekibi, bu maçlarda kalesinde gol görmedi. Ligin ilk haftasında Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Göztepe, geçen hafta da sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmıştı.

Ligde iki maç oynayan Fatih Karagümrük, henüz puanla tanışamadı.

Göztepe, ligin bir sonraki haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanına gidecek.

