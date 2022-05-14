İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2022 Cumartesi / 13 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,4792
  • EURO
    16,1193
  • ALTIN
    901.82
  • BIST100
    2419.23
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe Süper Lig'deki son iç saha maçında Beşiktaş'a karşı
Spor

Göztepe Süper Lig'deki son iç saha maçında Beşiktaş'a karşı

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, 37. haftada yarın Beşiktaş ile evinde karşı karşıya gelecek.

AA14 Mayıs 2022 Cumartesi 09:30 - Güncelleme:
ABONE OL

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de galip gelemediği son 13 karşılaşmada sadece 1 puan alabildi. Bu sezon taraftarlarının önüne son kez çıkacak Göztepe, iç sahada en başarısız 2. takım konumunda bulunuyor. Göztepe, bu sezon evindeki 18 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle 14 puan alabildi.

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Göztepe, 2019-2020 sezonunda hizmete giren Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçında 26 Ocak 2020'de Beşiktaş'ı konuk etmişti. Sarı-kırmızılı ekip, veda ettiği Süper Lig'deki son iç saha maçında konuk edeceği Beşiktaş karşısında puan arayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.