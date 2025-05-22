İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2025 Perşembe / 25 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,9133
  • EURO
    44,2058
  • ALTIN
    4139.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, taraftarları Galatasaray maçına davet etti
Spor

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, taraftarları Galatasaray maçına davet etti

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov taraftarı maça davet etti.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 14:38 - Güncelleme:
Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, taraftarları Galatasaray maçına davet etti
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, taraftarlarını 24 Mayıs Cumartesi günü ağırlayacakları Galatasaray maçına davet etti

Stoilov, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takımın son maçta kendi seviyelerini yansıtamadığı için üzgün olduklarını belirtti.

Harika bir sezonu geride bırakacaklarını dile getiren Stoilov, "Evimizde oynayacağımız son maçta gücümüzü hep birlikte gösterelim ve sezonu en iyi şekilde tamamlamak için elimizden geleni yapalım." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.