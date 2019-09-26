25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6756
  • 6,2107
  • 275.292
  • 102843
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: Kazanarak devam etmek istiyoruz

Süper Lig'de 30 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, 'Kazanarak devam etmek istiyoruz. Ligdeki hedeflerimiz açısından böyle bir seriye, kazanma serisine ihtiyacımız var.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tuna, Adnan Süvari Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde İttifak Holding Konyaspor maçında aldıkları galibiyetin ardından kupada Yozgatspor 1959'u yenerek 4. tura kaldıklarını söyledi.

Kazanmanın güzel olduğunu kaydeden Tuna, "Ligde ilk 4 haftada yaşadığımız bir süreç var. Daha iyisi olabilir miydi, bugünü görünce tabii ki olabilirdi. Takım adaptasyonu, yeni transferlerimiz, bu takımın geçen seneden gelen yapılanması adına geçiş süreci ilk 4 hafta adına bizim adımıza iyi olmadı. Oynadığımız son 2 maç istediklerimizi yapabildiğimiz 2 maça dönüştü." ifadelerini kullandı.

Tuna, bunun devamlılığını getirmeleri gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Gazişehir Gaziantep maçına öyle hazırlanıyoruz. Bu müsabakada neler yapabileceğimizle alakalı, rakibin 4 haftalık performansıyla ilgili değerledirmeler yapıyoruz. Önemli olan bizim felsefemizi nasıl ortaya koyacağımız. Bunda iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Bundan geri dönmeden yapabileceklerimizi biliyoruz. Güvenimizi tekrar kazandık. Bunu sürdürmek zorundayız. Gazişehir maçıyla bunu sağlamak istiyoruz. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Ligdeki hedeflerimiz açısından böyle bir seriye, kazanma serisine ihtiyacımız var."

Tuna, gol atamama üzerindeki baskıyı İttifak Holding Konyaspor maçında hissettiklerini ancak penaltıyla da olsa iyi mücadeleyle müsabakadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Tamer Tuna, Yozgatspor 1959 maçında forma giyen genç oyuncuların gösterdiği performansın önemli olduğunu belirterek, "Yeşil alandaki rekabette hiçbir fark yok. Bunlarla ilgili aşamaları var, daha da olacaktır." diye konuştu.

(AA)

Ruhani kürsüye çıkınca salonu terk etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fransa eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti!

Fransa eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti!

Türkiye'nin tutumuna övgü: Gerçek dost zor zamanlarda ortaya çıkar

Türkiye'nin tutumuna övgü: Gerçek dost zor zamanlarda ortaya çıkar

Volkan Demirel, Galatasaray derbisinde olacak mı?

Volkan Demirel, Galatasaray derbisinde olacak mı?

Tanesini 20 liradan satıyor, paraya para demiyor!

Tanesini 20 liradan satıyor, paraya para demiyor!

Ruhani kürsüye çıkınca salonu terk etti

Ruhani kürsüye çıkınca salonu terk etti

Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye ikram etmişti: Rekora koşuyor

Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye ikram etmişti: Rekora koşuyor

Tarihi konuşmasına övgü yağdı! 'Ümmeti temsil ettiğini ispat etti'

Tarihi konuşmasına övgü yağdı! 'Ümmeti temsil ettiğini ispat etti'

57 günlük takiple vuruldu

57 günlük takiple vuruldu
 

POPÜLER HABERLER

ATMACA füzesinden tam isabet

ATMACA füzesinden tam isabet

Kimse 'dur' diyemiyor... Ormanı kuruttular!

Kimse 'dur' diyemiyor... Ormanı kuruttular!

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

Diriliş'in yapımcısından yeni proje! 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' yakında vizyonda

Diriliş'in yapımcısından yeni proje! 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' yakında vizyonda

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA