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Spor

Göztepe, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Riva'da ziyaret etti

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki makamında ziyaret etti.

IHA6 Ocak 2025 Pazartesi 14:34 - Güncelleme:
Göztepe, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Riva'da ziyaret etti
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Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ve gündemdeki konular hakkında fikir alışverişinde bulunulan görüşmede TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile Göztepe CEO'su Kerem Ertan ve Sportif Direktörü Ivan Mance de yer aldı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil'e ve Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen'e A Milli Takım forması takdim etti.

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