Göztepe, Trabzon'da kazandı: 1-2

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor evinde Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Göztepe'nin golleri Yasin Öztekin'den gelirken, Trabzonspor'un tek sayısı Burak Yılmaz'dan geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Göztepe, 2-1'lik skorla mağlup etti.

Göztepe, 9. dakikada Yasin Öztekin'in golüyle öne geçti. Yasin Öztekin, 28. dakikada bir kez daha skoru değiştirdi. Bu golde Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak'ın büyük hatası vardı. Burak Yılmaz, 43. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Trabzonspor, 66. dakikada Burak Yılmaz ile farkı 1'e indirdi. Bu pozisyonda yardımcı hakem ofsayt kararı verse de VAR uyarısıyla gol verildi. 2-1'in ardından büyük baskı kuran Trabzonspor, birçok pozisyona girdi. Burak Yılmaz'ın 90+4'teki kafa vuruşu da direkten döndü.

90+5'te Trabzonspor'un Nwakaeme ile bulduğu beraberlik golü, Burak Yılmaz'ın pozisyonda elle oynaması nedeniyle iptal edildi. Hakem Hüseyin Göçek, VAR uyarısiı ile pozisyonu inceledi ve iptal kararı verdi.

Trabzonspor, bu sonuçla 4-0'lık Galatasaray galibiyeti sonrası arka arkaya ikinci yenilgisini aldı ve 7 puanda kaldı. Göztepe ise üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti.

Trabzonspor gelecek hafta yine sahasında oynayacak ve Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Göztepe ise İzmir'de Konyaspor'u konuk edecek.