28 Nisan 2021 Çarşamba 15:55 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 16:34

Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Göztepe - Trabzonspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay. Müsabakanın VAR koltuğunda Bahattin Şimşek otururken, AVAR'da ise Atilla Karaoğlan bulunuyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

GÖZTEPE: İrfan Can; Gassama, Kerim, Atınç, Berkan; Obinna, Soner; Diabate, Halil, Cherif; Jahovic.

TRABZONSPOR: Uğurcan; Serkan, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon; Baker, Berat, Bakasetas; Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

GÖZTEPE: 0 - TRABZONSPOR: 0 (CANLI ANLATIM)

- Ve karşılaşma başladı..

5. dakikada Trabzonspor'da Halil Akbunar'a faul yapan Nwakaeme sarı kart gördü.

DİREK! 6. dakikada Soner'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Trabzonspor ceza sahasına gelen topa Kerim Alıcı kafayı vurdu ancak top direğe çarparak dışarı çıktı.

13. dakikada Nwakaeme, Göztepe ceza yayının gerisinden sert vurdu ancak kaleci İrfan Can topu çeldi.

25. dakikada Trabzonpor'da Bakasetas uzak mesafeden şutunu çekti ancak topu dışarı çıktı.

27. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla topu alan Djaniny çaprazdan vurdu ancak kaleci İrfan Can başarılı.