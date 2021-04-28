İSTANBUL 21°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2021 Çarşamba / 16 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1994
  • EURO
    9,9003
  • ALTIN
    466.446
  • BIST100
    1380.52
Spor

Göztepe - Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'in 38. hafta maçında Göztepe, Trabzonspor'u konuk ediyor. Göztepe - Trabzonspor karşılaşmasının canlı anlatımını Star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

28 Nisan 2021 Çarşamba 15:55 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 16:34
ABONE OL

Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Göztepe - Trabzonspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay. Müsabakanın VAR koltuğunda Bahattin Şimşek otururken, AVAR'da ise Atilla Karaoğlan bulunuyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

GÖZTEPE: İrfan Can; Gassama, Kerim, Atınç, Berkan; Obinna, Soner; Diabate, Halil, Cherif; Jahovic.

TRABZONSPOR: Uğurcan; Serkan, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon; Baker, Berat, Bakasetas; Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

GÖZTEPE: 0 - TRABZONSPOR: 0 (CANLI ANLATIM)

- Ve karşılaşma başladı..

5. dakikada Trabzonspor'da Halil Akbunar'a faul yapan Nwakaeme sarı kart gördü.

DİREK! 6. dakikada Soner'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Trabzonspor ceza sahasına gelen topa Kerim Alıcı kafayı vurdu ancak top direğe çarparak dışarı çıktı.

13. dakikada Nwakaeme, Göztepe ceza yayının gerisinden sert vurdu ancak kaleci İrfan Can topu çeldi.

25. dakikada Trabzonpor'da Bakasetas uzak mesafeden şutunu çekti ancak topu dışarı çıktı.

27. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla topu alan Djaniny çaprazdan vurdu ancak kaleci İrfan Can başarılı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.