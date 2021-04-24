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Spor

Göztepe, Trabzonspor maçına 3 eksikle hazırlanıyor

Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam eden Göztepe'de, tedavileri devam eden Dzenan Burekovic ve Atınç Nukan takımdan ayrı çalışırken, Marko Mihojevic antrenmanda yer almadı.

AA24 Nisan 2021 Cumartesi 15:24 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 15:24
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Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde bu haftayı maç yapmadan geçirecek Göztepeli futbolcular teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda oyun çalışması ile sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri devam eden Dzenan Burekovic ve Atınç Nukan takımdan ayrı çalışırken, Marko Mihojevic antrenmanda yer almadı.

Yarın izin yapacak Göztepe, hazırlıklarına pazartesi günü devam edecek.

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