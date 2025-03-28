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Spor

Göztepe, Trabzonspor'a karşı galibiyet orucunu bozabilecek mi?

Göztepe, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı. Zorlu bir dönemden geçen İzmir ekibi, bu hafta deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

AA28 Mart 2025 Cuma 10:49 - Güncelleme:
Göztepe, Trabzonspor'a karşı galibiyet orucunu bozabilecek mi?
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Ligde galip gelemediği son 7 maçta 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Göztepe, haftaya 37 puanla 7. sırada girdi. İzmir temsilcisinin deplasmandaki 13 müsabakada sadece 1 galibiyeti bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in yanı sıra cezalı futbolcular İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen ve Novatus Miroshi yarınki maçta forma giyemeyecek.

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