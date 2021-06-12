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Spor

Göztepe, Trabzonsporlu 4 futbolcunun peşinde

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Trabzonspor'da forma giyen Hosseini, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen ve Diabate'nin transfer edilmesi için yönetime rapor verdi.

DHA12 Haziran 2021 Cumartesi 13:04 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 13:04
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Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, gözünü Trabzonspor'a çevirdi. Bordo-mavililerden ayrılan İranlı stoper Majid Hosseini ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi, defans oyuncusu Hüseyin Türkmen ve geçen sezon kiralık olarak oynattığı Fousseni Diabate için harekete geçti.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda temaslarını sıklaştıran yönetimin özellikle Hosseini ve Kamil Ahmet transferinde önemli mesafe kat ettiği bildirildi. Karaman'ın Diabate'nin de takımda devam etmesine sıcak baktığı ve oyuncunun büyük ihtimalle yeni sezonda da Göztepe forması giyeceği vurgulandı.

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