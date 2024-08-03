Göztepe transferde vites arttırdı

İzmir ekibi Göztepe toplam 7 yeni ismi kadrosuna kattı. AEL Limassol'dan Brezilyalı sol bek Brezilyalı sol bek Djalma Silva, Slavia Sofya'dan Orta Afrika asıllı Fransız ön libero Isaac Solet, Ankara Keçiörengücü'den eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan, Karagümrük'ten sağ bek Nazım Sangare ve Hellas Verona'dan stoper Koray Günter'den sonra Zulte Waregem'den Tanzanyalı sol bek Novatus Miroshi ve kardeş kulübü Southampton'dan Japon 10 numara Kuryu Matsuki'yi de alan Göz-Göz, sezonun başlamasına 1 hafta kala taraftarın yüreğine biraz olsun su serpti.

Yine Southampton'dan taraftarın haftalardır dönmesini istediği kaleci Mateusz Lis transferini bitirmeye de çok yaklaşan Göztepe, transfer döneminin sonuna kadar en az 3-4 takviye daha yapacak. Göztepe sezonun ilk haftasında 10 Ağustos Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olduktan sonra 17 Ağustos'ta Süper Lig'de 2 yılın ardından çıkacağı ilk iç saha sınavında dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İzmir temsilcisi yeni transferlerini bu maçlara yetiştirmeye çalışacak.