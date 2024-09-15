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Spor

Göztepe transferlerden memnun

Süper Lig'de milli aranın ardından 5'inci haftayı bay geçecek, önümüzdeki hafta ise Gürsel Aksel Stadı'nda Kayserispor'u ağırlayacak Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov yapılan transferlerin ardından büyük mutluluk yaşadı.

DHA15 Eylül 2024 Pazar 12:05 - Güncelleme:
Göztepe transferlerden memnun
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Geçen sezon 1'inci Lig'de 13'üncü haftada İzmir ekibinin başına geçen ve büyük fark yaratıp takımı Süper Lig'e taşıyan Bulgar çalıştırıcı, bu sezona da iyi başladı. Geride kalan 4 maçta transferlerin tam bitmemesine rağmen takımını sahada maestro gibi yöneten Stoilov, 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Yönetim ise tecrübeli çalıştırıcının elini rahatlatabilmek adına var gücüyle çalıştı. Özellikle son dönemde neredeyse her mevkiiye takviye yapan sarı-kırmızılı kurmaylar uzun lig maratonu öncesi takımı kurdu. Stanimir Stoilov da gerçekleşen transferlerin ardından rahat bir nefes alıp alternatifli bir kadroya ulaştı. Stanimir Stoilov ayrıca iskelet kadronun da korunmasını isterken, mevcut oyuncuların büyük bir kısmı takımda tutuldu.

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