İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2024 Çarşamba / 15 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1962
  • EURO
    34,9843
  • ALTIN
    2502.01
  • BIST100
    10924.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe, Turgay Gemicibaşı ile yolları ayırmaya hazırlanıyor
Spor

Göztepe, Turgay Gemicibaşı ile yolları ayırmaya hazırlanıyor

Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Turgay Gemicibaşı ile kısa bir süre içerisinde yolların ayrılması planlanıyor.

IHA22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:19 - Güncelleme:
Göztepe, Turgay Gemicibaşı ile yolları ayırmaya hazırlanıyor
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Göztepe'de transfer hareketliliği başladı. İç transferde görüşmeler yapan sarı-kırmızılılar, ilk olarak İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzatırken, teknik heyetin raporları doğrultusunda da diğer oyuncularla yavaş yavaş görüşmelere başladı. Romulo, Lis gibi takıma yüksek katkı veren futbolcularla yola devam edileceği ifade edilirken, ara transfer döneminde Avusturya Bundesliga ekiplerinden Austria Klagenfurt'tan takıma katılan Turgay Gemicibaşı'yla ise yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı formayla 7 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu aldığı 149 dakikada ne skor ne de asist katkısı verebildi.

Öte yandan tecrübeli orta sahanın Göztepe'yle olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında bitiyor.

  • Turgay Gemicibaşı
  • Göztepe
  • Trendyol 1 Lig

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.