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Spor

Göztepe, Tuzlaspor'u 2 golle geçti

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 15:50 - Güncelleme:
Göztepe, Tuzlaspor'u 2 golle geçti
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Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Göztepe, konuk olduğu Tuzlaspor'u 2-0 yendi.

STAT: Sancaktepe 15 Temmuz

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Nurettin Dinçer Demir, Hasan Erdoğan

TUZLASPOR: Mustafa Burak Bozan, Ogün Bayrak (Dk. 74 Imbula), Gökhan Akkan, Rotman, Muhammed Bayır, Mehmet Taş, Erol Can Akdağ (Dk. 87 Mehmet Coşkun), Bilal Başacıkoğlu (Dk. 69 Ömürcan Artan), Mata (Dk. 87 Moutari), Adeniyi, Leya (Dk. 69 Kone)

GÖZTEPE: Arda Özçimen, Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, Tarık Çamdal (Dk. 82 Erhan Gottwalt), Yunus Emre Gedik, Yalçın Kayan, Palmer (Dk. 82 Hikmet Çiftçi), Traore (Dk. 72 Ali Akman), Kvasina, Mamah

GOLLER: Dk. 36 Yalçın Kayan (Penaltıdan), Dk. 66 Arslanagic (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 40 Atınç Nukan, Dk. 68 Traore (Göztepe)

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