Göztepe, Tuzlaspor'u 2 golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Göztepe, konuk olduğu Tuzlaspor'u 2-0 yendi.
STAT: Sancaktepe 15 Temmuz
HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Nurettin Dinçer Demir, Hasan Erdoğan
TUZLASPOR: Mustafa Burak Bozan, Ogün Bayrak (Dk. 74 Imbula), Gökhan Akkan, Rotman, Muhammed Bayır, Mehmet Taş, Erol Can Akdağ (Dk. 87 Mehmet Coşkun), Bilal Başacıkoğlu (Dk. 69 Ömürcan Artan), Mata (Dk. 87 Moutari), Adeniyi, Leya (Dk. 69 Kone)
GÖZTEPE: Arda Özçimen, Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, Tarık Çamdal (Dk. 82 Erhan Gottwalt), Yunus Emre Gedik, Yalçın Kayan, Palmer (Dk. 82 Hikmet Çiftçi), Traore (Dk. 72 Ali Akman), Kvasina, Mamah
GOLLER: Dk. 36 Yalçın Kayan (Penaltıdan), Dk. 66 Arslanagic (Göztepe)
SARI KARTLAR: Dk. 40 Atınç Nukan, Dk. 68 Traore (Göztepe)