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Spor

Göztepe uzatmalarda kazandı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe sahasında Sivasspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 3-2 galip ayrıldı.

5 Ekim 2024 Cumartesi 18:14 - Güncelleme:
Göztepe uzatmalarda kazandı
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, Sivasspor'u konuk etti.

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.

GÖZTEPE HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Göztepe, 6. dakikada Romula Cardoso ve 10. dakikada Isaac Solet ile attığı gollerle 2-0 öne geçti.

SİVASSPOR'A GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ

İlk yarı, İzmir ekibinin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Sivasspor, 55. dakikada Uğur Çiftçi ve 57. dakikada Queensy Menig'in attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında ise Göztepe'de David Datro Fofana sahneye çıktı ve skoru 3-2 yaparak takımına galibiyeti getirdi.

Mücadele, bu skorla sonuçlanırken Göztepe puanını 12'ye yükseltti. Sivasspor ise 8 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Göztepe, Eyüpspor'a konuk olacak. Sivasspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.

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