Göztepe uzatmalarda kazandı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, Sivasspor'u konuk etti.
Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.
GÖZTEPE HIZLI BAŞLADI
Karşılaşmaya hızlı başlayan Göztepe, 6. dakikada Romula Cardoso ve 10. dakikada Isaac Solet ile attığı gollerle 2-0 öne geçti.
SİVASSPOR'A GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ
İlk yarı, İzmir ekibinin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Sivasspor, 55. dakikada Uğur Çiftçi ve 57. dakikada Queensy Menig'in attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın 90+4. dakikasında ise Göztepe'de David Datro Fofana sahneye çıktı ve skoru 3-2 yaparak takımına galibiyeti getirdi.
Mücadele, bu skorla sonuçlanırken Göztepe puanını 12'ye yükseltti. Sivasspor ise 8 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Göztepe, Eyüpspor'a konuk olacak. Sivasspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.