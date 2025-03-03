Göztepe uzatmalarda yıkıldı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta Göztepe ile Samsunspor'u 2-2 berabere kaldı.
Göztepe'nin ilk golü, 45+5. dakikada Novatus Miroshi'den geldi.
İlk yarısı 1-0 Göztepe üstünlüğüyle biten maçta ev sahibi ekip ikinci yarıya hızlı başladı.
51. dakikada Rick Van Drongelen'in büyük hatasını affetmeyen Göztepe, Juan'la farkı ikiye çıkardı.
67. dakikada oyuna sonradan giren Kingsley Schindler'in kafayla attığı golle farkı bire indiren Samsunspor, maçtaki baskısını daha fazla artırdı.
90+3. dakikada Rick Van Drongelen'in kafa vuruşu skoru belirledi.
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Bu sonuçla birlikte Göztepe'nin, ligde galip gelememe serisi 5 maça yükseldi.
Samsunspor ise ligde 2 maçtır kazanamıyor.