İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2021 Cumartesi / 9 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,754
  • EURO
    10,3906
  • ALTIN
    495.67
  • BIST100
    1391.06
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe, Vincent Onovo'yu İzmir'e getiriyor
Spor

Göztepe, Vincent Onovo'yu İzmir'e getiriyor

Göztepe, Macaristan'ın Ujpest takımında forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Vincent Onovo'yla anlaştı.

DHA19 Haziran 2021 Cumartesi 13:32 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 13:32
ABONE OL

Süper Lig'de transfer döneminde ilk imzayı Altınordu'nun stoperi Kahraman Demirtaş'a attıran Göztepe, Nijeryalı orta saha Vincent Onovo'yla söz kesti. Macaristan'ın Ujpest takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun imza için İzmir'e geleceği ifade edildi. Geçen sezon Macar Ligi'nde 29 maça çıkan Onovo 2505 dakika sahada kalıp 1 gol attı. Göztepe yerli transferinde de atağa kalktı.

Sarı-kırmızılılar eski futbolcuları Serdar Gürler ve Umut Nayir için nabız yoklamaya başladı. Göztepe'de 2018-2019 sezonun ikinci yarısında ve 2019-2020 sezonunda forma giyen Serdar'ın da Göztepe'ye dönmek istediği belirtildi. Antalyaspor'un oyuncusu olan Serdar'ın kulübüyle sözleşmesi devam ediyor. Göz-Göz'ün 2016-2017'de 1'inci Lig'deyken kadrosunda yer alan Umut Nayir'i de takıma döndürmek için görüşmelere başladığı vurgulandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.