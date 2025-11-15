İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2025 Cumartesi / 25 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Göztepe Voleybol'un rakibi THY

Göztepe Voleybol, Sultanlar Ligi'nin 5.hafta mücadelesinde yarın Türk Hava Yolları'nı konuk edecek.

IHA15 Kasım 2025 Cumartesi 13:10 - Güncelleme:
Göztepe Voleybol'un rakibi THY
ABONE OL

Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Göztepe Voleybol, yarın saat 19.00'da evinde Türk Hava Yolları ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı Hakkı Demiralay, Engin Duman hakem ikilisi yönetecek. Müsabaka öncesinde Göztepe Voleybol, oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alırken 10. sırada yer alıyor. Türk Hava Yolları ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.

Karşılaşmanın biletleri ev sahibi takım seyircisi için kategorilerine göre 250 TL, 300 TL ve 400 TL'den satışa çıkarken, misafir seyirci için 500 TL olarak belirlendi.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.