İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2024 Cuma / 11 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6015
  • EURO
    34,8157
  • ALTIN
    2503.98
  • BIST100
    9458.32
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe yarın Giresunspor deplasmanına konuk olacak
Spor

Göztepe yarın Giresunspor deplasmanına konuk olacak

Süper Lig mücadelesi veren Göztepe, yarın ligden düşmesi kesinleşen Giresunspor'la deplasmanda mücadele edecek.

AA19 Nisan 2024 Cuma 09:53 - Güncelleme:
Göztepe yarın Giresunspor deplasmanına konuk olacak
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de son 4 haftaya Süper Lig için iddialı giren Göztepe, yarın ligden düşmesi kesinleşen Bitexen Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak Bitexen Giresunspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Süleyman Bahadır düdük çalacak.

Göztepe, ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde 31. haftaya en yakın rakipleri Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor'un sekizer puan önünde girdi. Sarı-kırmızılı ekip, kalan 4 haftada rakiplerinin sonuçlarına bakılmaksızın en az 5 puan aldığı takdirde adını Süper Lig'e yazdıracak.

Göztepe, yarınki maçı kazanması ve rakipleri Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor ve Sakaryaspor'un alacağı sonuçlara göre bu hafta da Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.