Göztepe yarın Giresunspor deplasmanına konuk olacak

Trendyol 1. Lig'de son 4 haftaya Süper Lig için iddialı giren Göztepe, yarın ligden düşmesi kesinleşen Bitexen Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak Bitexen Giresunspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Süleyman Bahadır düdük çalacak.

Göztepe, ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde 31. haftaya en yakın rakipleri Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor'un sekizer puan önünde girdi. Sarı-kırmızılı ekip, kalan 4 haftada rakiplerinin sonuçlarına bakılmaksızın en az 5 puan aldığı takdirde adını Süper Lig'e yazdıracak.

Göztepe, yarınki maçı kazanması ve rakipleri Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor ve Sakaryaspor'un alacağı sonuçlara göre bu hafta da Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilir.

