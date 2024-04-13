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Spor

Göztepe, yarın Tuzlaspor deplasmanında

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe yarın deplasmanda Tuzlaspor'a konuk olacak.

AA13 Nisan 2024 Cumartesi 09:54 - Güncelleme:
Göztepe, yarın Tuzlaspor deplasmanında
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Trendyol 1. Lig'de son 5 haftaya 2. sırada giren Göztepe, 30. hafta mücadelesinde yarın Tuzlaspor'a konuk olacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Mehmet Ali Özer düdük çalacak.

İlk 2 takımın Süper Lig'e yükseleceği ligde 30. haftaya en yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önünde 2. sırada giren Göztepe, yarın Tuzlaspor'u yenip, Süper Lig yolunda puan avantajını korumaya çalışacak.

Hafta içinde teknik direktör Bekir İrtegün'ün görevini bıraktığı Tuzlaspor, averajla düşme hattındaki Adanaspor'un önünde yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk devresinde konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-0 yenmişti.

Ahmed Ildız'ın sakatlığının bulunduğu Göztepe'de İsmail Köybaşı'nın durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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