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Spor

Göztepe, Yasin Öztekin transferini duyurdu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 35 yaşındaki Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı ve 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

DHA22 Temmuz 2022 Cuma 20:38 - Güncelleme:
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Göztepe, tecrübeli oyuncu Yasin Öztekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İzmir ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2018/19 ve 2019/20 sezonlarında 1,5 yıl şanlı formamız ile mücadele eden Yasin Öztekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Yasin Öztekin'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son olarak Samsunspor forması giyen Öztekin, geçtiğimiz sezon çıktığı 30 maçta 12 gol atarken 6 asist yapma başarısı gösterdi.

Yasin Öztekin geçtiğimiz yıllarda Borussia Dortmund, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Galatasaray ve Sivasspor'da da forma giydi.

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