Göztepe yedi haftadır galibiyete hasret

Galibiyet hasretini 7 karşılaşmaya çıkaran sarı-kırmızılılar son 4 müsabakada hiç sevinç yaşayamadı. Ligde mücadele eden 17 takım arasında son 4 maçında gol atamayan tek takım olan Göz-Göz'de devre arasında santrfor transferi istekleri gerçekleşmeyen taraftarlar, ortaya çıkan tabloyla kahroldu. Son olarak 3 Mart'ta Atiker Konyaspor'la deplasmanda oynanan mücadelede Yasin Öztekin'le gol bulan Göztepe, Kasımpaşa, Beşiktaş, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor sınavlarını boş geçti.

Bu süreçte sadece Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan İzmir ekibi diğer maçları 1-0 kaybederek camiasını kahretti. Göztepe'de ağır eleştirilerin hedefi olan mevcut golcüler Jerome, Ghilas ve Deniz ise beklenen patlamayı yapamadı. Sezonun ikinci yarısında Jerome siftah dahi yapamazken, Ghilas sadece 1, Deniz ise 2 gol atabildi. Göz-Göz, 9 aylık ayrılığın ardından kulübe dönen Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde de umduğunu bulamadı. Göreve geldiği günden beri iddialı konuşan Tamer Tuna, son 8 hafta için, "Bu periyodun lideri olabiliriz" yorumunda bulundu.

Ancak Göztepe'ye döndükten sonra takımın başında çıktığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi elde eden genç çalıştırıcının planları tutmadı. Son 6 haftaya oldukça stresli giren 27 puana sahip 16. sıradaki Göztepe cumartesi günü Bornova Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak. Ardından Medipol Başakşehir (D), Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Bursaspor (D) ve Ankaragücü ile oynayacak Göztepe kümede kalabilmek için kader maçlarına çıkacak. Erzurumspor maçı hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Göztepe'de stoper Titi cezalı, sol bek Traore, orta saha Atakan ve defans Hakan Çinemre sakat.

(DHA)