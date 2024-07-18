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Spor

Göztepe, yeni sezon formalarını tanıttı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tanıttı.

IHA18 Temmuz 2024 Perşembe 11:27 - Güncelleme:
Göztepe, yeni sezon formalarını tanıttı
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Göztepe, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tanıttı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından paylaştığı ve sinema ve dizi oyuncusu Rıza Kocaoğlu'nun da yer aldığı 'Miladımız isyan bizim, sıfatımız efsane' adlı videoda tanıtılan formalar, 'damalı', 'asil' ve 'efsane' isimleriyle paylaşıldı.

Öte yandan 2025 yılında 100. yılını kutlayacak olan Göztepe, özel olarak tasarlanan formayı da ilerleyen günlerde tanıtacak.

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