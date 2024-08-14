Göztepe yeni transferini duyurdu

Göztepe, son olarak Girondins Bordeaux forması giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu Malcom Bokele'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak Girondins Bordeaux forması giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu Malcom Bokele'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2000 doğumlu defans oyuncusu Malcom Bokele ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak G. Bordeaux forması giyen Malcom, FC Metz B ve FC Villefranche-Beaujolais takımlarının formasını giydi. Malcom Bokele'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Göztepe'nin, önümüzdeki günlerde Mateusz Lis ve Juan Silva transferlerini de duyurması bekleniyor.