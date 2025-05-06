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Spor

Göztepe yeni transferini duyurdu

Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe Sude Hacımustafaoğlu'nu yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

AA6 Mayıs 2025 Salı 13:58 - Güncelleme:
Göztepe yeni transferini duyurdu
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Papara Göztepe, Sude Hacımustafaoğlu ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Papara Göztepe'mize yeniden hoş geldin Sude Hacımustafaoğlu. Smaçör pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu Sude Hacımustafaoğlu ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak Galatasaray Daikin forması giyen Sude, geçtiğimiz sezon çift lisans ile genç oyuncu statüsünde takımımızda da forma giymiş ve şampiyon kadromuzda yerini almıştı." denildi.

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