İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2025 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4555
  • EURO
    49,5516
  • ALTIN
    5732.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe yeniden devrede! Andre Henrique için düğmeye basıldı
Spor

Göztepe yeniden devrede! Andre Henrique için düğmeye basıldı

Göztepe, Brezilya ekibi Gremio'nun 23 yaşındaki forveti Andre Henrique'yi kadrosuna katmak için yeniden temaslara başladı.

IHA3 Aralık 2025 Çarşamba 12:17 - Güncelleme:
Göztepe yeniden devrede! Andre Henrique için düğmeye basıldı
ABONE OL

Göztepe ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Romulo ve Emerson'un ayrılığının ardından özellikle ileri uçta yaşanan eksikliği gidermek isteyen İzmir ekibi, transferdeki ilk hamlesini forvet hattına yapmayı planlıyor.

Yaz döneminde de ilgilendiği Gremio'nun 23 yaşındaki golcüsü Andre Henrique için yeniden Brezilya kulübüyle temasa geçen sarı-kırmızılı yönetimin, transferi kiralama formülüyle gerçekleştirip sözleşmeye satın alma opsiyonu eklemek istediği öğrenildi. Gremio cephesinin ise oyuncuyu bonservisiyle satma niyetinde olduğu ifade edildi.

Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, transferin kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz şekilde netlik kazanması bekleniyor.

Gremio formasıyla 70 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.