Göztepe yenilgisinin faturası Ünal Karaman'a kesildi

TRABZONSPOR’DA Alanyaspor’dan sonra kendi evindeki Göztepe yenilgisi bardağı taşırdı. Mağlubiyetin faturası da henüz hazır olmayan Burak Yılmaz’ı 11’de sahaya süren ve bu nedenle de takımın kilit isimleri Olcay Şahan, Rodallega ve Nwakaeme’yi kulübeye çeken teknik direktör Ünal Karaman’a kesildi. Yerel medya ve taraftarlar Karaman’ı eleştiri yağmuruna tuttu.

KADRO DEĞİŞTİRİLMEMELİYDİ

Otoriteler, sezon başından bu yana sadece 26 dakika forma giyen Burak’ın 11’e konulmasının hatalı olduğu görüşünde birleşti. Ayrıca Vahid Amiri ve sakatlıktan yeni çıkan Abdülkadir’le maça başlanmasının yanlış olduğu vurgulandı. Yerel basın, kaybedilen 3 puanın Ünal Hoca’nın eseri olduğunu öne sürdü. Göztepe 2-0 öndeyken penaltı kaçıran yenilgi için kendini suçlayan Burak ise maçtan sonra güçlükle teselli edildi.

KALECİ ONUR’A ÇİFTE DESTEK

Trabzonspor’da hatalı gol yiyen kaleci Onur maçtan sonra “Yüzde yüz hatalıyım, özür diliyorum. Yüzüm eskidi galiba. Artık hocam karar verecek” demişti. Teknik direktör Ünal Karaman, “Onur da insan. Hata sadece ona ait değil. Diğer arkadaşları da vurdurmayacaktı” diye konuştu. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ise “Birçok mutluluğumuzun kahramanı olan, fedakar Onurumuz’u böyle kolay infaz etmeyin” dedi.