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Spor

Göztepe zorlu Bodrumspor deplasmanında

Spor Toto 1. Lig play-off ilk turunda Göztepe, yarın Bodrumspor'a konuk olacak.

AA25 Mayıs 2023 Perşembe 09:41 - Güncelleme:
Göztepe zorlu Bodrumspor deplasmanında
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Spor Toto 1. Lig play-off ilk turu heyecanı başlıyor. İzmir temsilcisi Göztepe, yarın Bodrumspor'a konuk olacak. Bodrum İlçe Stadı'ndaki Bodrumspor-Göztepe maçı saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanacak takım Sakaryaspor-Eyüpspor müsabakasının galibiyle finale çıkmak için karşılaşacak.

GÖZTEPE'DE 3 EKSİK

Süper Lig'e çıkma yarışında sarı kart cezalarının sıfırlandığı play-off etabı öncesinde İzmir temsilcisinde Marko Mihojevic ve Lukas Erhan Gottwalt'ın sakatlıkları bulunuyor.

Ligin ilk devresinde İzmir'de rakibine 1-0 yenilen Göztepe, sezonun ikinci yarısında konuk olduğu rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

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