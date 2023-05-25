Göztepe zorlu Bodrumspor deplasmanında

Spor Toto 1. Lig play-off ilk turu heyecanı başlıyor. İzmir temsilcisi Göztepe, yarın Bodrumspor'a konuk olacak. Bodrum İlçe Stadı'ndaki Bodrumspor-Göztepe maçı saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanacak takım Sakaryaspor-Eyüpspor müsabakasının galibiyle finale çıkmak için karşılaşacak.
Süper Lig'e çıkma yarışında sarı kart cezalarının sıfırlandığı play-off etabı öncesinde İzmir temsilcisinde Marko Mihojevic ve Lukas Erhan Gottwalt'ın sakatlıkları bulunuyor.
Ligin ilk devresinde İzmir'de rakibine 1-0 yenilen Göztepe, sezonun ikinci yarısında konuk olduğu rakibiyle 1-1 berabere kaldı.