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Spor

Göztepe'de Adana Demirspor maçı öncesi 8 eksik

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Göztepe'de, 8 oyuncu, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. İşte detaylar...

AA3 Mayıs 2025 Cumartesi 13:21 - Güncelleme:
Göztepe'de Adana Demirspor maçı öncesi 8 eksik
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

Ligde geçen hafta sahasında Rams Başakşehir'i 4-1 yenerek 11 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Göztepe'nin 43 puanı bulunuyor. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Adana Demirspor ise eksi 2 puanla son sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in ile tedavilerine devam edilen İsmail Köybaşı, Doğan Erdoğan, Kuryu Matsuki, Juan, Malcom Bokele ve Novatus Miroshi'nin maçta forma giymesi beklenmiyor.

Göztepe, sezonun ilk yarısında sahasında ağırladığı rakibini 3-1 mağlup etmişti.

STAİLOV: "GALİBİYETLE DÖNMEK İSTİYORUZ"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stailov, yaptığı açıklamada, Adana deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Rakiplerinin oynadığı maçlarda hem oyun hem de özveri anlamında ortaya koyduğu performansla topladığı puandan daha fazlasını hak ettiğini aktaran Stailov, "Geçen haftaki Başakşehir galibiyeti bizim adımıza önemliydi. Bildiğiniz gibi biz her zaman kazanmak için her şeyini veren bir takımız. Bu haftada aynısı göstermek istiyor ve taraftarımızın desteğiyle bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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