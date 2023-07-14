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Spor

Göztepe'de Ahmed Ildız sesleri

Göztepe, bonservisi Alanyaspor'da olan orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'ı kadrosuna katmak istiyor.

IHA14 Temmuz 2023 Cuma 14:47 - Güncelleme:
Göztepe'de Ahmed Ildız sesleri
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Transferde daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere ve A. Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak'ı kadrosuna katan İzmir temsilcisi, orta saha mevkiine de takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Pendikspor'da, ikinci yarısını Eyüpspor'da kiralık geçiren bonservisi ise Corendon Alanyaspor'da bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'ı transfer etmek istiyor.

Öte yandan 26 yaşındaki oyuncunun da Göztepe'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

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