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Spor

Göztepe'de Alpaslan Öztürk sevinci

Göztepe'de kanat oyuncusu Halil Akbunar'ın ardından defans Alpaslan Öztürk'ün de A Milli Takım'a davet edilmesi camiayı sevince boğdu.

DHA30 Mart 2021 Salı 14:30 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 14:30
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Bu sezon ilk kez iki oyuncusunu birden ay-yıldızlılara gönderen Göz-Göz'de Başkan Vekili Talat Papatya, futbolcularla gurur duyduklarını söyledi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki milli takımın başarıdan başarıya koşacağını ifade eden Papatya, "Halil ve Alpaslan İzmir'in çocuklarıydı, Göztepe'nin çocuklarıydı. Şimdi ise tüm Türkiye'nin çocukları oldu. Onlarla gurur duyuyorum. Bu gurur hepimizin" dedi.

Şenol Güneş'e teşekkürlerini ileten Papatya, "Biz çocuklarımıza inanırsak başaramayacağımız hiç bir şey yok. Belki de tarihin en iyi milli takımını göreceğiz. Bu takım içinde iki Göztepeli oyuncunun olması bizi çok sevindirdi. A Milli Takımımız büyük başarılara imza atacaktır. Tüm futbolcularımızla gurur duyuyoruz. Altınordu'nun genç oyuncusu, kardeşimiz Enis Destan'ın da A Milli Takım'a davet edilmesi bizleri ayrıca sevindirdi. Kendisine de başarılar diliyorum" diye konuştu.

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