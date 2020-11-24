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Spor

Göztepe'de Andre Poko ile yollar ayrıldı

Göztepe, Gabonlu orta saha oyuncusu Andre Poko'nun sözleşmesini ağır şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle feshetti.

24 Kasım 2020 Salı 11:18 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 11:18
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Göztepe, Andre Poko’nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulünü resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Andre Poko, kulübümüz ile yaptığı sözleşmenin imza tarihinden itibaren kamplara sürekli ve mazeretsiz olarak geç katılım sağlayarak birçok kez ciddi anlamda sözleşmesini ihlal etmiştir. Sezon başı kampına da 3 hafta geç gelmesinin ardından son olarak Gabon Milli Takımı'na davet edildiği için gittiği ülkesinden de geçerli bir mazeret sunmaksızın dönmemiştir. Kulübümüz, Andre Poko'nun sözleşmesini ağır şekilde ihlali neticesinde sözleşmeyi haklı nedenle feshetmiştir. Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine sunarız."

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