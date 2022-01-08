İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2022 Cumartesi / 5 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8073
  • EURO
    15,7787
  • ALTIN
    797.307
  • BIST100
    2033.32
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Spor

Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Göztepe, Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde evinde Antalyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA8 Ocak 2022 Cumartesi 20:39 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 20:39
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde dar alanda oyun gerçekleştirdi.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek görev yapacak.

Öte yandan yarın 10.00-18.00 saatlerinde stat önündeki taraftar meydanında aşı çadırı kurulacak. Saat 14.00'e kadar hatırlatma aşısını yapabilecek taraftarlar maça girebilecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.