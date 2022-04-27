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Spor

Göztepe'de ayrılacak futbolcular belli oldu

Spor Toto Süper Lig'e resmen veda eden Göztepe'de gidecek oyuncular netleşmeye başladı.

DHA27 Nisan 2022 Çarşamba 13:19 - Güncelleme:
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Golcüsü Cherif Ndiaye'yi Çin Halk Cumhuriyeti ekibi Shangai Port'a, orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo'yu ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Cincinnati'ye satan sarı-kırmızılılarda Soner, Jahovic, Murat, Wilker, Tannane, Aytaç, Moubandje ve Atakan'ın sezon sonu kesin olarak Göztepe ile vedalaşacağı bildirildi. Sözleşmeleri biten 8 futbolcuyla herhangi bir görüşme yapılmayacağı açıklandı. Jahovic'e Süper Lig ekibi GZT Giresunspor ve 1'inci Lig'in yeni temsilcisi Pendikspor'un talip olduğu ifade edildi.

Ndiaye ve Nwobodo'dan 5 milyon avro civarında bir bonservis geliri elde eden yönetimin kadro dışı kalan İrfan Can'ın yanı sıra kaptan Halil, Atınç, Tijanic ve Di Santo'yu da satmak için kulüplerle temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

Özellikle Halil'in adı Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılırken, deneyimli oyuncu için en az 3 milyon avro bonservis istendiği vurgulandı.

Göztepe'de sakatlığını yeni atlatan ancak forma şansı bulamayan Boşnak stoper Mihojevic'le de yol ayrımına gelindi. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde karşılıklı olarak anlaşılacağı ve Mihojevic'in de sözleşmesinin feshedileceği kaydedildi.

Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göz-Göz'de genç futbolcuların ağırlıklı olduğu kadroyla sahaya çıkılacağı da kaydedildi.

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