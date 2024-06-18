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Spor

Göztepe'de bayram sonrası 4 ayrılık

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Göztepe, bayram sonrası Lasse Nielsen, Tarkan Serbest, Lundqvist, Turgay Gemicibaşı gibi isimlerle vedalaşmaya hazırlanıyor.

DHA18 Haziran 2024 Salı 13:21 - Güncelleme:
Göztepe'de bayram sonrası 4 ayrılık
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Kurban Bayramı bitiminde hem iç hem de dış transferde hareketli günler geçirecek.

Güney Kıbrıs temsilcisi AEL Limassol'dan Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yı kadrosuna dahil ederek ilk dış transferini gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda iç transferde ayrılıkların süreceği kaydedildi. Daha önce Atınç Nukan, Celil Yüksel, Billal Messaoudi, Ümit Akdağ, Fıratcan Üzüm ve Ensar Aksakal'la vedalaşan Göz-Göz'de gidecek futbolcuların olduğu bildirildi.

Alınan bilgilere göre bayram sonrası Lasse Nielsen, Tarkan Serbest, Lundqvist, Turgay Gemicibaşı gibi isimlerin de takıma veda etmesi bekleniyor.

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