Göztepe'de bayram sonrası 4 ayrılık

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Kurban Bayramı bitiminde hem iç hem de dış transferde hareketli günler geçirecek.

Güney Kıbrıs temsilcisi AEL Limassol'dan Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yı kadrosuna dahil ederek ilk dış transferini gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda iç transferde ayrılıkların süreceği kaydedildi. Daha önce Atınç Nukan, Celil Yüksel, Billal Messaoudi, Ümit Akdağ, Fıratcan Üzüm ve Ensar Aksakal'la vedalaşan Göz-Göz'de gidecek futbolcuların olduğu bildirildi.

Alınan bilgilere göre bayram sonrası Lasse Nielsen, Tarkan Serbest, Lundqvist, Turgay Gemicibaşı gibi isimlerin de takıma veda etmesi bekleniyor.