İSTANBUL 24°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2022 Çarşamba / 17 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,9658
  • EURO
    16,8033
  • ALTIN
    931.397
  • BIST100
    2406.7
Spor

Göztepe'de bir ayrılık daha

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Adana Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelip lige veda edecek Göztepe'de takımdan ayrılacak oyuncular netleşmeye başladı.

DHA18 Mayıs 2022 Çarşamba 12:56 - Güncelleme:
ABONE OL

Daha önce Ndiaye, Nwobodo, Burekovic ve Soner'le vedalaşan sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'ı da satacağı bildirildi. İç sahadaki son karşılaşmalarda taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde ıslıklanan Yalçın'ın gelecek sezon kariyerine Süper Lig'de devam edeceği bildirildi.

Yalçın için Göztepe'ye tekliflerin geldiği, yönetimin ise değerlendirmelere başladığı kaydedildi. Sarı-kırmızılılarda profesyonel olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Göz-Göz'de şu ana kadar 72 maça çıktı. Yalçın bu süreçte 2 gol attı. Göztepe, Yalçın'ın yanı sıra Atınç Nukan, Halil Akbunar, İrfan Can Eğribayat, Berkan Emir, David Tijanic ve Di Santo'yu da iyi bir bonservis bedeli karşılığında satacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.