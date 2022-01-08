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Spor

Göztepe'de bir koronavirüs vakası daha

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yapılan testlerin ardından 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

IHA8 Ocak 2022 Cumartesi 19:25 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 19:25
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Göztepe, 1 futbolcusunda daha pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takımda vaka sayısı 2'ye yükseldi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, futbol A Takımına yapılan PCR testi sonucunda 1 futbolcusunda pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, testi pozitif çıkan oyuncunun ev izolasyonuna alındığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Göztepe, geçtiğimiz çarşamba günü de 1 futbolcusunda pozitif vakaya rastlandığını duyurmuştu. Böylelikle İzmir temsilcisinde pozitif vaka sayısı 2'ye yükseldi.

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