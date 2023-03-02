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Spor

Göztepe'de Boluspor maçı öncesi iki sakat

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor'u konuk edecek Göztepe'de, Yasin Öztekin ile Tuğbey Akgün'ün sakatlıkları bulunuyor.

AA2 Mart 2023 Perşembe 10:17 - Güncelleme:
Göztepe'de Boluspor maçı öncesi iki sakat
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Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Göztepe, yarın Dyorex Boluspor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Depremler nedeniyle lige verilen aradan önce deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Göztepe, 30 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Yasin Öztekin ile Tuğbey Akgün'ün sakatlıkları bulunuyor.

Ligde 27 Kasım 2022'de yarıda kalan Altay maçındaki olaylar nedeniyle 4 maç seyircisiz oynama cezası verilen Göztepe cezasını tamamladığı için sarı-kırmızılı taraftarlar yarın tribündeki yerlerini alabilecek.

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