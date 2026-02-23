Göztepe'de düşüş sürüyor. Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan İzmir temsilcisi, deplasmandan 4-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte galibiyet hasretini 3 maça çıkaran ve yine skor üretemeyen sarı-kırmızılı ekip, 5. sıraya gerileyerek uzun bir aranın ardından Avrupa potasının da dışına çıktı.

22 HAFTADA KALESİNDE 12 GOL GÖRDÜ, BEŞİKTAŞ'TAN 4 GOL YEDİ

Bu sezon savunma performansıyla dikkat çeken Göztepe, Beşiktaş karşılaşması öncesinde oynadığı 22 maçta kalesinde yalnızca 12 gol görmüştü. Sağlam savunmasıyla öne çıkan İzmir temsilcisi, siyah-beyazlılar karşısında ise alışılmış görüntüsünün uzağında kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'tan 4 gol yiyerek 22 haftada kalesinde gördüğü gollerin önemli bir bölümünü tek maçta yaşamış oldu. Bu sonuçla birlikte Göz-Göz'ün yediği toplam gol sayısı 16'ya yükseldi. Farklı mağlubiyete rağmen İzmir ekibi, ligin en az gol yiyen takımı unvanını ise sürdürmeye devam ediyor.

GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

Trendyol Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Göztepe, son haftalarda ise tam tersi bir performansa imza attı. Deplasmanda Konyaspor ve iç sahada Kayserispor ile berabere kalan İzmir temsilcisi, bu karşılaşmalarda gol atmayı başaramadı. Kötü gidişatını Beşiktaş karşısında da sürdüren sarı-kırmızılı ekip, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrılarak kazanamama serisini 3 maça çıkardı. Bu süreçte skor üretemeyen Göztepe, gol hasretini de sürdürdü.

Stanimir Stoilov'un öğrencileri böylece bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet hasreti yaşadı. İzmir ekibi, 2025-2026 döneminde en fazla 2 maç üst üste puan kaybetmiş, ardından aldığı galibiyetlerle toparlanmayı başardı.