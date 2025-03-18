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Spor

Göztepe'de eksikler can sıkıyor

Göztepe'de sarı kart cezalısı olan Lasse Nielsen, Novatus Miroshi ve İsmail Köybaşı ile sakatlıkları bulunan Djalma Silva ve Issac Solet, milli aradan sonra oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

IHA18 Mart 2025 Salı 12:30 - Güncelleme:
Göztepe'de eksikler can sıkıyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son haftalarda aldığı sonuçlarla birlikte düşüşe geçti. Şu ana kadar oynadığı 26 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, topladığı 37 puanla 7. sıraya kadar geriledi. İzmir ekibi, ligde 7 maçtır galibiyet yüzü göremedi. Milli aradan sonra Trabzonspor deplasmanına gidecek olan Göztepe'de eksik oyuncuların çok olması teknik heyetin canını sıkıyor. Lasse Nielsen, Novatus Miroshi ve İsmail Köybaşı sarı kart cezalısı olduğu için kadroda yer almayacakken, Djalma Silva ve Issac Solet ise sakatlıkları sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek. Sol bek pozisyonundaki iki oyuncusundan yoksun olan sarı-kırmızılılarda sistem değişikliğine gidilmesi bekleniyor.

SİSTEM DEĞİŞECEK

Teknik Direktör Stanimir Stoilov da eksiklerin kendilerini zorlayacağını dile getirerek, "Özellikle sol bek pozisyonda eksiklik yaşayacağız, tabii ki bu bizim için bir problem. Şimdi bu maçta 3 oyuncumuz cezalı duruma düştü. Onlar bir sonraki maçta oynayamayacaklar. Belki bir sistem değişikliği olacak ya da 3-5-2 sisteminde başka oyuncuları değerlendireceğiz ama özellikle sol ayaklı oyuncuların yerini doldurmak biraz daha zor. Şu anda sıkıntısını yaşayacağımız en önemli pozisyon sol bek olacak. Miroshi daha önce bu pozisyonla oynamıştı fakat şu anda o da cezalı pozisyonu düştü ama bir çözüm üreteceğiz" ifadelerine yer verdi.

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