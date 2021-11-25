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Spor

Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.

AA25 Kasım 2021 Perşembe 18:08 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 18:08
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra salı günü Fenerbahçe maçı için ilk çalışmasını gerçekleştiren sarı-kırmızılı takım, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

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