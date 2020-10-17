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Spor

Göztepe'de Fenerbahçe maçı öncesi iki eksik

Göztepe'nin Süper Lig'in 5. haftasındaki konuğu Fenerbahçe... Sarı kırmızılı takımda Stefano Napoleoni ile Batuhan Kırdaroğlu'nun sakatlıkları bulunuyor.

AA17 Ekim 2020 Cumartesi 11:24 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 11:24
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Süper Lig'de son 3 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Göztepe, 5. hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Lige Yukatel Denizlispor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip daha sonra çıktığı 3 maçta Yeni Malatyaspor'la 1-1, Gaziantep FK ile 2-2 ve Medipol Başakşehir'le golsüz berabere kaldı.

Ligde 5. haftaya 6 puan ve averajla 8. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, halen namağlup durumdaki 4 takımdan biri olarak mücadelesini sürdürüyor.

Göztepe, yarın kendisi gibi yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği Göztepe-Fenerbahçe mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.

Göztepe'de Stefano Napoleoni ile Batuhan Kırdaroğlu'nun sakatlıkları bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun locaların kapasitesinin yüzde 50’si kadar seyirci alma kararının ardından Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçlarda localarda rezerve edilmemiş 45 bileti çekilişle taraftarlara dağıtacağını duyuran sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe maçı için geçen sene kombinesi olanların arasından 45 seyirciyi belirledi.

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