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Spor

Göztepe'de Fenerbahçe maçının hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Göztepe'de maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA28 Kasım 2021 Pazar 19:22 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 19:22
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe'de antrenmana katılmayan Marko Mihojevic ve Balazs Megyeri'nin yanı sıra cezalı Yalçın Kayan yarın forma giyemeyecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Fenerbahçe maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

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