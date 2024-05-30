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Spor

Göztepe'de Fıratcan Üzüm ile yollar ayrıldı

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de Fıratcan Üzüm ile kiralık sözleşmeleri sona eren futbolcularla yollar ayrıldı

AA30 Mayıs 2024 Perşembe 15:00 - Güncelleme:
Göztepe'de Fıratcan Üzüm ile yollar ayrıldı
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Süper Lig'e yükselen Göztepe'de Fıratcan Üzüm ile kiralık sözleşmeleri sona eren oyuncular, takımdan ayrıldı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Bu zorlu yolculukta ailemizin bir parçası olduğunuz için teşekkürler. Her zaman Göztepe tarihinin bir parçası olarak hatırlanacaksınız. 2023-2024 sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm'e ayrıca kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte kulüplerine geri dönen Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

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