İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2020 Perşembe / 25 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8585
  • EURO
    7,8453
  • ALTIN
    398.126
  • BIST100
    118808
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi 3 eksik
Spor

Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi 3 eksik

Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında konuk olacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir temsilcisinde, tedavileri süren futbolculardan Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler antrenmanda yer almadı.

IHA16 Temmuz 2020 Perşembe 17:22 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:22
ABONE OL

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray deplasmanında ter dökecek olan Göztepe, maçın hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Bu sabah saatlerinde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler gözetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde yapılan antrenmanda futbolcular ilk bölümde 5’e 2 pas ve top kapma çalışması yaptı. İkinci bölümde ise dar alanda oyun çalışması yapan sarı-kırmızılılar günü tamamlamış oldu.

Öte yandan tedavileri süren futbolculardan Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler antrenmanda yer almadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.